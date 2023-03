BIOGRAFIE

Name: Catherine "Cate" Élise Blanchett

Geboren am 14. Mai 1969 in Melbourne.

Karriere: Erste kleine Rolle während eines Urlaubs in Ägypten; danach brach sie ihr Wirtschafts- und Kunststudium ab, um eine Schauspielausbildung am National Institute of Dramatic Art in Sydney zu beginnen. Parallel zur Theaterarbeit trat sie in australischen Fernsehserien auf. Nach ihrem ersten Kinofilm "Paradise Road" (1997), in dem sie an der Seite von Glenn Close und Frances McDormand eine Kriegsgefangene in einem japanischen Lager auf Sumatra während des Zweiten Weltkriegs spielt, erfolgt der Durchbruch 1998 mit der Darstellung der englischen Königin Elisabeth I. in "Elizabeth", für die sie einen Golden Globe und die erste Oscarnominierung erhielt. 2001 übernimmt sie die Rolle der Elbenherrscherin Galadriel in den Verfilmungen von "Der Herr der Ringe". Es folgen Hauptrollen in "Aviator" (2004 als Katharine Hepburn), "Babel" (2006 mit Brad Pitt), "I’m Not There" (2007 als Bob Dylan), "Blue Jasmine" (2013 als High-Society-Lady Jasmine Francis) und aktuell in "Tár" als Dirigentin Lydia Tár. Seit 2008 hat Blanchett zusammen mit ihrem Ehemann die künstlerische Leitung der Sydney Theatre Company inne.

Auszeichnungen: Unter anderem zwei Oscars, sechs Oscar-Nominierungen (darunter auch "Tár") sowie vier Golden Globes, davon einer für "Tár". Im Dezember 2008 wurde Blanchett mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

Privat: Sie lebt mit ihrem Mann, dem australischen Drehbuchautor Andrew Upton, den drei Söhnen und einer Adoptivtochter in einem Vorort von Sydney. teu