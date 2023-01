BIOGRAFIE

Name: Margot Flügel-Anhalt

Geboren 1953 in Tuttlingen.

Elternhaus: Ihr Vater arbeitete als Elektro- und Feinmechaniker, die Mutter als Verkäuferin. Margot Flügel-Anhalt wuchs mit vier Geschwistern auf. "Da unsere Eltern beide arbeiteten", erzählt sie, "hatten wir Kinder viel Freiheit und Freizeit."

Werdegang: 1970 macht sie die Mittlere Reife in Tuttlingen. Über das Kolping-Kolleg erlangt sie das Diplom zur Hochschulreife. In Freiburg und Berlin studiert sie Sozialpädagogik, arbeitet dann in Berlin in der Einzelfall- und Nachbarschaftshilfe. 1993 zieht sie nach Hessen, ist im Rathaus von Eschwege als Sozialpädagogin für Jugendliche und Senioren zuständig.

Buch: "Hoch. Hinaus. Meine Reise zu den Menschen an den höchsten Bergen der Welt", Polyglott, 240 Seiten, 18,99 Euro. Von ihren früheren Reisen sind folgende Bücher erschienen: "Einfach abgefahren: Wie ich mit 65 Jahren und einem alten Benz 18.000 Kilometer durch 15 Länder reiste." Und: "Über Grenzen. Freiheit kennt kein Alter. Wie ich mit 64 Jahren zum ersten Mal auf ein Motorrad stieg und um die halbe Welt fuhr."

Film: Margot Flügel-Anhalt wurde einige Tage auf der Reise von einem Filmteam begleitet. Sie selbst machte auch Aufnahmen. Im Frühsommer soll das Ergebnis im SWR-Fernsehen zu sehen sein.

Privat: Margot Flügel-Anhalt lebt in der nordhessischen Ortschaft Thurnhosbach.