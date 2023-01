BIOGRAFIE

Name: Anna Maria Mühe

Geboren am 23. Juli 1985 in Ost-Berlin.

Werdegang: Als 15-Jährige wurde Mühe in einem Berliner Lokal von einer Regisseurin entdeckt und zum Casting eingeladen – eine Schauspielschule hat sie nie besucht. Ihre erste Filmrolle hatte sie 2002 ("Große Mädchen weinen nicht") mit gerade mal 17 Jahren, seitdem war sie in vielen TV- und Kinofilmen zu sehen. Seit 2016 spielt sie die Hauptrolle der einzelgängerischen Ermittlerin in der viel beachteten ZDF-Krimireihe "Solo für Weiss".

Aktuell: Im Thriller "Totenfrau" spielt Anna Maria Mühe die Bestatterin Brünhilde Blum, die Rache für den Mord an ihrem Mann nimmt. Die sechs Folgen sind aktuell auf Netflix zu sehen.

Privat lebt Mühe mit ihrer Tochter in Berlin-Prenzlauer Berg.