Bäckerei Dussinger Hintergrund

> Die Bäckerei Dussinger stellt Ende Februar ihren Betrieb ein. Das Hauptgebäude der familiengeführten Bäckereikette in der Bahnhofstraße 2 in Meckesheim blickt laut Andreas Dussinger auf eine über 170-jährige Geschichte zurück: 1851 habe Georg Maurer das Haus zur Bäckerei umgebaut. Dessen Schwiegersohn Friedrich Steinbrenner führte die Bäckerei demzufolge bis 1964. Danach übernahm sein Sohn Armin mit seiner Frau Kordula den Betrieb. Andreas Dussinger begann seine Bäckerlehre 1976 bei der Bäckerei Steinbrenner und arbeitete dort anschließend zwölf Jahre lang als Geselle. Nachdem er seine Meisterprüfung bestanden hatte, kaufte er 1991 der Familie Steinbrenner die Bäckerei ab, die seitdem den Namen Dussinger trägt. 1995 kam eine Filiale in Mauer hinzu, die bereits seit Dezember 2022 geschlossen ist. Weitere bereits nicht mehr bestehende Geschäfte gab es in Bammental (eröffnet 1996, geschlossen 2018) und in Malsch (eröffnet 2002, geschlossen 2020). Die Filiale im Netto in Neckargemünd besteht seit 1997. Sie wird ab März ebenso nicht weitergeführt wie die Filiale, die 2010 in Eschelbronn eröffnet wurde. Die Dussinger-Filiale, die 1998 im Norma in Dielheim aufmachte, war erst 2017 in den Norma nach Horrenberg umgezogen. Sie wird von der Bäckerei Grimminger übernommen. Letzteres gilt auch für den Standort in Lobbach: Die Filiale im Penny ist mit ihrem Eröffnungsjahr 2018 die jüngste.