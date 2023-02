autobahn hintergrund A5 Leon-Rot

> Die Autobahn 5 bei St. Leon-Rot nutzen täglich 113.715 Fahrzeuge, davon werden 18.414 Fahrzeuge pro Tag dem Schwerlastverkehr zugerechnet. Für die grundhafte Sanierung des 6,6, Kilometer langen Abschnittes zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau hat der Bund insgesamt 75 Millionen Euro ausgegeben. Erneuert wurden nicht nur die beiden Richtungsfahrbahnen, im Bereich St. Leon-Rot wurden auch drei Brücken neu gebaut: Über die Roter Straße, den Kehrgraben und die Kronauer Straße. Allein für die Fahrbahnen wurden 160.000 Quadratmeter Beton und 60.000 Quadratmeter Asphalt verbaut. Hinzu kommen noch einmal 28 Kilometer Betonleitwände und Stahlschutzplanken. Außerdem wurde auf der St. Leoner-Seite eine neue, acht Meter hohe und 800 Meter lange Lärmschutzwand gebaut: Sie reicht von der Brücke an der Roter Straße bis zum Parkplatz "Mönchberg". Zwischen Walldorfer Kreuz und Kronau wurde zudem in den Kurvenbereichen die Fahrbahn hinsichtlich ihrer Lage optimiert: So wollen die Planer die Gefahr von Aquaplaning – also dem Aufschwimmen der Reifen bei stehendem Wasser auf der Fahrbahn – verhindern. tt