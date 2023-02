Annett Louisan

Als Annett Päge am 2. April 1977 in der Hansestadt Havelberg geboren, studierte sie in Hamburg Malerei. Ihr Künstlername Louisan ist ihrer Großmutter Louise gewidmet. 2003 nahm der Hamburger Musikproduzente Heinz Canibol die Sängerin für sein neues Label 105 Music unter Vertrag. Louisan ist seit 2014 in zweiter Ehe mit Marcus Brosch verheiratet, selbst Songschreiber und Produzent (Beatrice Egli, Helene Fischer). Seit 2017 sind die beiden Eltern einer Tochter.