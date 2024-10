Groß-Gerau (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Groß-Gerau-Dornheim und Riedstadt-Leeheim sind drei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Dem Polizeipräsidium Südhessen zufolge war ein 86-Jähriger am Nachmittag mit seinem Wagen auf der K157 unterwegs. Ihm entgegengekommen sei ein Auto, in dem ein Ehepaar und zwei Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren saßen. "Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche in das angrenzende Feld geschleudert wurden", hieß es. Alle Beteiligte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

