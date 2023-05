Zur Person

Jörg Kachelmann (64) lebt in der Schweiz und ist Moderator, Unternehmer, Sachbuchautor und Journalist mit dem Schwerpunkt Meteorologie. Er präsentierte unter anderem zeitweise das Wetter in der ARD und betreibt mit der Kachelmann Gruppe eigene Wetterstationen in der Schweiz und den USA.

Kontroverse: 2010 wurde Kachelmann wegen angeblicher Vergewaltigung angezeigt, jedoch im folgenden Prozess in allen Punkten freigesprochen. Im Nachgang kritisierte er Justiz und Medien für den Umgang mit seinem Fall.