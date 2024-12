Bisingen (dpa/lsw) - Ein 11- und ein 16-Jähriger haben in einer Kirche im Zollernalbkreis derart gewütet, dass ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist. Sie hätten unter anderem eine Vase, antike Kerzenständer, Pflanzen und Pflanzenkübel beschädigt sowie Bücher auf dem Boden verteilt, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Polizei am Samstagabend in der Kirche in Bisingen eintraf, hätten sie die Tat sofort zugegeben. Warum sie das Inventar beschädigt hatten, war aber zunächst unklar. Die Beamten brachten die Minderjährigen zu ihren Eltern. Kinder unter 14 Jahren sind nach deutschem Recht noch nicht strafmündig.