> Name: Susanne Süssenbach

> Alter: 46

> Heimatort: Hösbach

> Wohnort: Buchen (seit April 2003)

> Beruf: Steuerfachangestellte

> Mitglied in diesen Vereinen: TC Altheim, Sportkreis Buchen, verschiedene Buchener Fördervereine

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Altstadt mit ihren Gässchen und Fachwerkhäusern, die Buchemer Faschenacht mit ihren Huddelbätzen, die Alla-Hopp-Anlage und die Eberstädter Tropfsteinhöhle.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich fehlt für mich nichts in Buchen, da es für das tägliche Leben alles vor Ort gibt. Es ist nur schade, dass es in der Innenstadt immer leerer wird.

> Mein Lieblingsplatz: Gerade in der Innenstadt gibt es viele schöne Plätze wie z. B. der Museumshof oder am Narrenbrunnen, aber auch am Hollersee ist es sehr schön.