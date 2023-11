> Name: Simon Röckel

> Alter: 29

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Erzieher, Leiter des neuen Sportkindergartens "Wirbelwind"

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Gut gefällt mir die Größe an Buchen und der Charme unserer "Kleinstadt". Zudem gefällt mir die Fortführung alter Traditionen wie die Faschnacht und der Schützenmarkt. Vor allem der Austausch zwischen von Jung und Alt schätze ich bei den kulturellen Festen sehr. Trotz der ländlichen Lage bietet Buchen viele Veranstaltungen an.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich bin ich sehr glücklich in Buchen. Aber eine Besenwirtschaft mit gemütlichen Biergarten könnte ich mir gut in Buchen vorstellen.

> Mein Lieblingsplatz: die Sport- und Spielhalle sowie die Wander- und Waldwege rund um Buchen