> Name: Sabine Kieser

> Alter: 50

> Heimatort: Waldhausen

> Wohnort: Mudau

> Beruf: Sozialpädagogische Familienhilfe

> Mitglied in diesen Vereinen: Verein gesunde Ernährung und Ganztagesbetreuung des BGB (Vorsitzende), Verein der Freunde des BGB, DLRG Waldhausen, TSV Mudau, KaGeMuWa

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Menschen! Ganz besonders die Schulgemeinschaft am Burghardt-Gymnasium und das Team in der Cafeteria am BGB – bunt gemischt arbeiten alle zusammen, Ehrenamtliche, Angestellte, Alt und Jung, und alle sind voller Freude dabei.

> Das fehlt in Buchen: Ich finde, es ist schon ziemlich gut in Buchen – eine Kleinstadt, die kaum Wünsche offen lässt. Ein Kino wäre trotzdem sehr genial!

> Mein Lieblingsplatz: Am Warttum ist es toll! Am Hollersee ist es zu jeder Jahreszeit wunderschön. Und zu Hause bei meiner Mama in Waldhausen am Küchentisch!