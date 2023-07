> Name: Rüdiger Bäuerlein

> Alter: 65

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Pensionär

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis", Siedlergemeinschaft Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: die schöne Innenstadt, Schützenmarkt und Fastnacht

> Das fehlt in Buchen: betreutes Wohnen in der Innenstadt (kein Pflegeheim), Kino, gemütliches Café in der Fußgängerzone, mehr Möglichkeiten zum Abstellen von E-Bikes

> Mein Lieblingsplatz: Hollersee und Wartturm