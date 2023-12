> Name: Pater Daison

> Alter: 54

> Heimat: Indien

> Wohnort: Hettingen (seit 2020)

> Beruf: Kooperator in der katholischen Seelsorgeeinheit Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: In den Seelsorgeeinheiten Buchen und Mudau betreue ich die Gläubigen aus insgesamt 16 Kirchen. Mitglied bin ich in keinem Verein, aber gerne besuche ich manche Veranstaltungen der Vereine.

> Das mag ich besonders an Buchen: die vielen Pflegeheime und Tagesstätten, in denen ältere Menschen gut gepflegt werden; die in direkter Nachbarschaft liegenden Schulen in Buchen, wodurch sich viele Vernetzungen der jungen Menschen aus den verschiedenen Ortschaften ergeben. Was mir auch sehr gut gefällt: Die Menschen sind herzlich und freundlich.

> Das fehlt in Buchen: ein Thermalbad

> Mein Lieblingsplatz: der Weg zur Kapelle "Schönster Jesu auf der Wiese" in Hettingen und der Wald- und Vogellehrpfad in Hettingen