> Name: Katharina Balles

> Alter: 36

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Hainstadt (seit 2007), vorher Hollerbach

> Beruf: Lehrerin an der Baulandschule

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein Kirchenmusik St. Oswald (Vorsitzende), Kirchenchor Buchen, Singkreis Franziskus Hainstadt, Basar-Team Hainstadt, Kolpingsfamilie Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Vielfalt an Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich und gesellschaftlich einzubringen. Egal, ob in musikalischen, religiösen oder sportlichen Bereichen, für Jung und Alt gibt es tolle Angebote. An geselligen Veranstaltungen schätze ich besonders das Vorsommerfest und natürlich die Faschenacht.

> Das fehlt in Buchen: sichere Radwege für Kinder

> Mein Lieblingsplatz: Heute Abend die Kirche in Hainstadt und sonst natürlich mein Zuhause.