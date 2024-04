> Name: Elmar Noe

> Alter: 55

> Heimatort: Oberneudorf

> Wohnort: Oberneudorf

> Beruf: Diplom-Ingenieur

> Mitglied in diesen Vereinen: Heimatverein Oberneudorf, Freiwillige Feuerwehr Oberneudorf, TSV Hollerbach, Kolpingfamilie Buchen und einige mehr

> Das mag ich besonders an Buchen: Wir haben in Buchen eine Art Oase. Alles, was man zum Leben wirklich braucht, ist vor Ort. Begonnen bei den Schulen, tollen Firmen mit attraktiven Arbeitsmöglichkeiten, Krankenhaus und Ärzte, die vielfältigen Vereine mit sportlichem oder kulturellem Angebot und auch der Handel bietet uns alles, was das Herz begehrt. Wir müssen diese Möglichkeiten nur nutzen, damit es bestehen bleiben und sich weiterentwickeln kann. Mit der Faschenacht, dem Vorsommerfest und dem Schützenmarkt haben wir Hochfeste der Begegnung. Zudem bietet jeder Ortsteil über das Jahr eine Vielzahl an Festen und Aktivitäten an, bei denen man alte Bekannte oder neue Menschen treffen kann. Jeder kann sich darauf einlassen, denn die Menschen sind grundsätzlich offen eingestellt.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich nichts so wirklich. In Oberneudorf ist man es gewohnt, zu fahren, da ist der Weg zum Kinobesuch nur zehn Minuten länger.

> Mein Lieblingsplatz: Die Wiesen, Felder und der Wald um Oberneudorf, egal ob für den Spaziergang oder das produktive Work-Out-Feeling, wenn man ein paar Ster Holz gespalten hat. Im Sommer gerne die schattige Hängematte mit dem Blick über dem Wald in den Himmel gerichtet.