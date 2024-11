Freiburg (dpa/lsw) - In der Weinregion Markgräflerland südlich von Freiburg ist nach Angaben des Landesumweltministeriums ein Wolf nachgewiesen worden. Nähere Angaben zu dem Rüden, der sich Mitte Oktober in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufhielt, wurden nicht gemacht. Ein weiteres Tier außerhalb schon bekannter Wolfsgebiete im Land wurde am 24. Oktober in Donaueschingen (Kreis Schwarzwald-Baar) gesichtet, wie das Ministerium berichtete.

Weitere Tiere wurden in den zurückliegenden Monaten im Nordschwarzwald festgestellt, unter anderem per Fotofallen-Aufnahmen. Der schon länger bekannte Wolfsrüde mit der wissenschaftlichen Kennung GW2672m riss demnach bereits im September in Forbach (Kreis Rastatt) ein Wildtier.

Wie der Wildtierexperte Felix Böcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg unlängst gesagt hatte, wandern Wölfe im Südwesten weiter zu. Seinen Angaben zufolge gibt es im Schwarzwald drei sesshafte Einzeltiere - alle sind männliche Tiere.

Die Präsenz von Wölfen führt seit Längerem auch in Baden-Württemberg zu heftigen Debatten. Für die einen ist die Rückkehr des Wolfs ein Zeichen für ein funktionierendes Ökosystem. Für Nutztierhalter bringt der Wolf wegen Rissen ihrer Tiere hingegen Ärger.