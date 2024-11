Offenbach (dpa/lhe) - Tristes Dauergrau dominiert das Wetter in Hessen. Nur örtlich gebe es im Tagesverlauf Auflockerungen, ansonsten bleibe es neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Niederschläge sind nicht zu erwarten, die Temperaturen liegen zwischen sechs und neun Grad.

In den nächsten Tagen bleibt das trübe und ruhige Novemberwetter erhalten, dabei wird es ein wenig wärmer. Am Wochenende ist örtlich etwas Sprühregen möglich. In einigen Gebieten kann sich am Samstag der Himmel im Tagesverlauf auflockern, sobald sich der Nebel verzogen hat. In den Nächten ist in Bodennähe vereinzelt Frost möglich.