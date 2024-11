Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem teilweise sonnigen Samstag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenanfang auf Regen und Wind einstellen. Ab dem Nachmittag und auch am Montag könne es in einigen Teilen des Landes regnen und die Temperaturen seien zunächst mild, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart.

Ab Dienstag sagt der DWD dann verbreitet Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde voraus. Im Hochschwarzwald könnten die Böen sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen. "Bis Dienstag sollte also alles, was durch Wind angreifbar ist, gesichert werden", sagte der Sprecher des DWD. Der starke Wind werde voraussichtlich von Regen begleitet.

Auf den Wind folge dann am Mittwoch die Kälte. Die Temperaturen sollen auf Höchstwerte von ein bis vier Grad fallen. Die Menschen im Südwesten - vor allem in höheren Lagen - müssten in der zweiten Wochenhälfte dann auch mit Schnee rechnen. Ab etwa 400 Metern könne der Schnee zudem liegen bleiben. Wie stark es schneien werde, konnten die Experten zunächst nicht sicher sagen. Sollte in kurzer Zeit viel Schnee liegenbleiben, könne es zu Verkehrseinschränkungen kommen.