Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem vielerorts frostigen und glatten ersten Advent wird es in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg regnerisch. Der Montag startet mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Tag zeigt sich vielerorts bewölkt - bei milden fünf bis 13 Grad. Abends ziehen von Nordwesten her wieder Wolken und Regen auf. Glättegefahr gebe es mit dem Anstieg der Temperaturen tagsüber kaum. Nachts müsse damit jedoch wieder gerechnet werden.

Auch am Dienstag werden zeitweise Schauer sowie Schneeschauer im Hochschwarzwald erwartet. Darüber hinaus sagte der DWD eine wechselnde Bewölkung voraus. Die Temperaturen sinken dann wieder - auf drei bis acht Grad im Maximum im südlichen Oberrheingraben.

In der Nacht gilt dann wieder Vorsicht, denn es ist Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe möglich. Am Mittwoch können die Menschen im Land eine starke Bewölkung und erneut etwas kühlere Höchstwerte zwischen einem und sechs Grad erwarten. Im Bergland kann es noch schneien.