Stuttgart (dpa) - Goldene Herbsttage und trotzdem noch wunderbar wabernder Grusel-Nebel in den Abendstunden - Halloween-Fans können für ihren Beutezug von Haustür zu Haustür auf trockenes, aber abends auch passend spukiges Wetter zählen. Das Hoch, das mit viel Sonne aktuell das Wetter bestimmt, werde sich noch bis in die kommende Woche hinein halten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nach Frühnebel morgens klart es den Angaben zufolge mit viel Sonne immer wieder schnell auf, abends und nachts breiteten sich jedoch in Senken und tiefen Lagen Nebelfelder aus.

Zudem werde es trotz Sonne deutlich kühler, wie der DWD-Sprecher sagte. Tagsüber liegen die Temperaturen demnach bei höchstens 15 Grad. Abends sei es weitere 2 bis 3 Grad kühler und nachts könnte es bis zu 5 Grad kalt werden. Die Kinder und Jugendlichen, die in Halloween-Kostümen am 31. Oktober abends um die Häuser ziehen und unter "Süßes oder Saures!"-Rufen an Haustüren klingeln, sollten sich auf jeden Fall warm anziehen, so der Wetter-Experte.