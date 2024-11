Offenbach (dpa/lrs) - Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen herbstliches und trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Tagesverlauf wird es meist stark bewölkt bis bedeckt, aber es bleibt weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt fallen bloß wenige Tropfen Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf maximal sechs bis zehn Grad, im Hunsrück auf höchstens vier Grad.

Am Mittwoch geht es stark bewölkt bis bedeckt weiter bei Höchstwerten zwischen vier und acht Grad. Abends soll leichter Regen oder Sprühregen aufziehen. Auflockerungen sind laut DWD auch am Donnerstag nicht in Sicht. Nach einem regnerischen Start bleibe es zunehmend trocken, hieß es.