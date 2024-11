Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen ist das Wetter zum Wochenende hin herbstlich. Verbreitet ist mit Hochnebel zu rechnen und zeitweise fällt Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Maximal erreichen die Thermometer demnach 11 bis 13 Grad. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen gebietsweise Hochnebel bei acht bis fünf Grad.

Am Samstag soll es zunächst bedeckt werden, örtlich fällt Sprühregen. Am Nachmittag rechnen die Meteorologen mit größeren Auflockerungen bei höchstens 10 bis 14 Grad. Am Sonntag soll es gebietsweise heiter, teils wolkig und trocken werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.