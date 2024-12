Florstadt (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Haus mit teilweise eingestürzter Decke gehen die Behörden von einem Unglücksfall aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Vieles deute darauf hin, dass der Bewohner des Hauses in Florstadt (Wetteraukreis) selbst an dem Stahlträger der Kellerdecke gearbeitet habe und dieser gebrochen sei.

Nachbarn hatten in der Nacht zum Dienstag die zum Teil eingestürzte Decke zwischen Erdgeschoss und Keller entdeckt, als sie nach dem 69-Jährigen sehen wollten. Rettungskräfte konnte ihn nur noch tot bergen. Wann der Mann gestorben war und die genaue Todesursache bleiben unklar. "Es gibt ein Zeitfenster von mehreren Tagen", erklärte der Polizeisprecher zum Todeszeitraum. Die Leiche sei nicht obduziert worden.