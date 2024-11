Mainz (dpa/lrs) - Am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist neblig und wolkig und es kann zeitweise regnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es heute bei Temperaturen zwischen sechs und elf Grad größtenteils trocken.

Am Freitag startet der Tag mit Wolken und Hochnebel, im Laufe des Tages lockert es von Süden her etwas auf. Es bleibt überwiegend trocken bei unveränderten Temperaturen. In der Nacht zum Samstag ist verbreitet Bodenfrost möglich, mit Temperaturen zwischen zwei und minus ein Grad.

Auch der Samstag beginnt mit Wolken und Nebel, und der Himmel bleibt vorwiegend bedeckt. Nur gelegentlich scheint die Sonne bei Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad. Der Sonntag wird laut Wetterexperten ebenfalls bewölkt, es sind immer wieder Regenschauer möglich, bei gleichbleibenden Temperaturen.