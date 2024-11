Offenbach/Main (dpa/lrs) - Zum Wochenstart erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland wechselhaftes Wetter mit Regen und starkem Wind. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte, bleibt der Himmel am Montag bedeckt. Zudem zieht schauerartiger Regen von Westen auf, begleitet von teils stürmischen Böen im Bergland. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad, nachts kühlt es ab auf 7 bis 4 Grad.

Am Dienstag bleibt es laut DWD überwiegend stark bewölkt, aber meist trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 8 bis 11 Grad, in höheren Lagen um 6 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist zeitweise Regen möglich, die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad.

Zur Wochenmitte setzt sich das regnerische Wetter nach Angaben der Meteorologen fort, örtlich mit Schnee und Glätte in höheren Lagen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 12 Grad, der Wind frischt am Nachmittag auf und bringt teils stürmische Böen.