Offenbach (dpa/lhe) - Nach neblig-trüben Tagen erwartet die Hessinnen und Hessen ein Wetterumschwung zum Beginn der neuen Woche. Nachdem sich der morgendliche Nebel am Montag aufgelöst hat, setzt von Nordwesten kommend voraussichtlich Regen ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen dann zwischen sechs und zehn Grad. Nachts bleibt es laut der Vorhersage bedeckt und regnerisch bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad.

Am Dienstag wird es demnach bewölkt, örtlich kann es regnen bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. In der Nacht zu Mittwoch kann es bei Temperaturen zwischen drei und null Grad örtlich zu Bodenfrost kommen.

Auch am Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Örtlich kann es wieder zu Regen kommen, die Temperaturen sinken auf fünf bis neun Grad. Bei Temperaturen zwischen plus einem und minus zwei Grad kann es in der Nacht zum Donnerstag verbreitet zu Bodenfrost kommen.