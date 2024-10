Stuttgart (dpa/lsw) - Am zweiten Wasen-Wochenende sollen viele Wolken am Himmel zu sehen sein. Die Temperaturen steigen am Samstag laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf maximal 11 bis 15 Grad. Im Osten des Landes ist den Angaben zufolge stellenweise mit etwas Regen zu rechnen.

Sobald sich der dichte Nebel am Sonntagmorgen auflöst, wird es freundlich. Im