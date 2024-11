Offenbach (dpa/lrs) - Der Mix aus morgendlichem Nebel, Sonne und Wolken hält in Rheinland-Pfalz und im Saarland wohl weiter an. "Dauerhafter Hochdruck hat sich über Deutschland festgesetzt und scheint kein Ende mehr zu nehmen", teilten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Demnach bleibt das Herbstwetter auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland größtenteils unverändert.

In der Nacht zum Sonntag sollen sich Nebelfelder bilden, vereinzelt kommt es in Bodennähe auch zu Frost. Die Temperaturen gehen laut DWD auf sechs bis ein Grad zurück, steigen am Tag dann aber wieder auf maximal zehn bis 14 Grad an.

Auch am Sonntag bleibt der Regen aus, die Experten erwarten heiteres bis wolkiges Wetter. In der Nacht zum Montag sollen sich dann gebietsweise Nebel und Hochnebel bilden, die Temperaturen sollen auf vier bis ein Grad, in der Eifel lokal bis minus zwei Grad, sinken.



Nach Nebelauflösung beginnt die neue Woche dann laut Vorhersage heiter bis sonnig, es bleibt auch am Montag trocken. Die Temperaturen sollen auf zehn bis 14 Grad steigen, in der Nacht auf bis zu einem Grad sinken. An der Grenze zu Hessen und in der Eifel können demnach auch null Grad erreicht werden. Örtlich bilden sich Frost (in Bodennähe) und Nebel. Das Muster hält dem DWD zufolge wohl auch am Dienstag an.