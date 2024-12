Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten startet die Woche mit einem Mix aus Regen, Schnee und sinkenden Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte Glätte in höheren Lagen voraus. Die Temperaturen fallen im Wochenverlauf von zunächst 5 bis 13 Grad auf 0 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird zeitweise kräftiger Regen erwartet, in höheren Lagen kann sich der Regen mit Schnee vermischen. Im Tagesverlauf wechseln sich laut DWD Wolken, Schauer und Schneeschauer ab, wobei die Schneefallgrenze bei 800 Meter liegt. Besonders auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald könne es zeitweise glatt werden, teilte ein DWD-Sprecher mit.

Am Mittwoch wird es kühler, aber überwiegend niederschlagsfrei. Im Bergland soll es schneien. Am Donnerstag rechneten die Meteorologen wieder mit mehr Regen und Schnee, wobei die Schneefallgrenze auf 600 Meter sinkt. "Viel wird davon nicht liegen bleiben, denn es wird rasch wärmer", so der DWD-Sprecher.