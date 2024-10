Mainz (dpa/lrs) - In der neuen Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auf mildes Herbstwetter freuen, immer wieder zeigt sich die Sonne. Heute gibt es im äußersten Norden noch vereinzelt etwas Regen bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad. Am Dienstag lockert es ab dem Mittag auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Nach Auflösung des Nebels zeigt sich am Mittwoch laut Wetterexperten immer wieder die Sonne, ebenso am Donnerstag. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad.

