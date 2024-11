Stuttgart (dpa/lsw) - Trübe Aussichten für Baden-Württemberg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in dieser Woche mit viel Nebel. Tagsüber kommt die Sonne demnach nur vereinzelt durch. Nachts fallen die Temperaturen teils bis unter null Grad.

In der Nacht zum Dienstag soll es im Bergland klar, ansonsten nebelig werden. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis null Grad. Vereinzelt kann die Temperatur laut DWD auch auf -1 Grad fallen. Am Dienstagvormittag soll sich der Nebel aus der Nacht auflösen. Es werde bewölkt, aber auch sonnig. Die Höchstwerte werden zwischen sieben und 16 Grad erwartet.

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD wieder nebelig, bei Tiefstwerten von acht bis einem Grad. Tagsüber bleibt es demnach vor allem an den Flüssen trüb. Die Sonne komme nur vereinzelt durch, die Temperaturen liegen zwischen neun und 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag rechnet der DWD wieder mit Nebel und Tiefstwerten von sieben bis zwei Grad. Am Donnerstag bleibe es trüb bei maximal zehn Grad und schwachem, östlichem Wind. In den Hochlagen soll die Sonne durchkommen.

Auch in der Nacht zu Freitag gibt es Nebel, wie der DWD mitteilte. Die Tiefstwerte sollen im Laufe der Woche in den niedrigen einstelligen Bereich bis knapp zum Gefrierpunkt fallen.