Offenbach (dpa/lrs) - Mildes Herbstwetter mit einer Mischung aus Nebel, Wolken und blauem Himmel erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis in die neue Woche hinein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es heute stellenweise noch längere Zeit neblig-trüb bleiben, aber der Rest des Tages wird dafür oft heiter bis wolkig. Je nachdem, wie schnell sich der Nebel auflöst, liegen die Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 oder zwischen 16 und 19 Grad.

Am Sonntag sieht es laut DWD ähnlich aus - zumindest im Süden: Auf einen oft nebligen Start in den Tag folgen dort demnach Auflockerungen. Im Norden hingegen könne es unter einem stark bewölkten Himmel zeitweise Sprühregen geben. Es bleibe jedoch mild bei höchstens 14 bis 17 Grad, wobei an der Saar sogar bis zu 19 Grad möglich seien.

Weitgehend niederschlagsfrei startet die neue Woche. Mit maximal 14 bis 18 Grad am Montag und 14 bis 17 Grad am Dienstag bleibt es laut Vorhersage mild. Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, soll es an beiden Tagen außerdem oft heiter bis wolkig werden.