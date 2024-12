Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Hessen auf graues Winterwetter einstellen. Im Tagesverlauf bleibe es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zeitweise sei mit Regen zu rechnen, in Höhenlagen mit Schnee und Glätte. Die Temperaturen erreichen demnach 2 bis 6 Grad, im Bergland um 0 Grad.

Am Dienstag bleibt es dem DWD zufolge trüb. Örtlich gebe es erneut Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad, in Höhenlagen etwas niedriger. Durch überfrierende Nässe sei weiterhin gebietsweise Glätte zu erwarten. Am Mittwoch wird das Wetter laut Vorhersage mit Höchsttemperaturen zwischen 2 und 6 Grad erneut kühl.