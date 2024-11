Homburg (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Splitterbombe in Homburg an der Saar ist das Weltkriegsrelikt am Sonntag erfolgreich unschädlich gemacht worden. Die Bombe konnte nicht wie zunächst geplant entschärft werden, sondern wurde gesprengt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Am Nachmittag hätten rund 700 Menschen wieder in ihre Häuser rund um den Fundort zurückkehren dürfen, sagte ein Stadtsprecher. Die 45 Kilogramm schwere Splitterbombe war vergangene Woche bei Kanalbauarbeiten entdeckt worden.

