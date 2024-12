Mainz (dpa/lrs) - Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen mit einem Ökosiegel steigt in Rheinland-Pfalz. Als die ersten Weihnachtsbäume aus dem Staatswald mit einem FSC-Label angeboten worden seien, seien knapp 500 verkauft worden, teilte das Umweltministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion in Mainz mit. Im vergangenen Jahr habe der Absatz bereits bei 2.300 FSC-zertifizierten Bäumen gelegen. In diesem Jahr würden rund 3.000 Bäume aus dem Staatswald angeboten.

Das FSC-Label bescheinigt, dass der Weihnachtsbaum ohne Mineraldünger und ohne den Einsatz chemischer Unkraut- und Insektenbekämpfungsmittel herangewachsen ist. Weiterhin werden FSC-Weihnachtsbäume laut Ministerium nur kleinflächig angepflanzt. Es gebe keine Monokulturen, sondern eine Mischung mit anderen Baumarten, Büschen und Sträuchern, sodass die entsprechenden Waldflächen ökologisch wertvoll blieben.

Langfristiges Ziel sei, in Rheinland-Pfalz 50.000 bis 100.000 FSC-zertifizierte Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern anbieten zu können, kündigte das Umweltministerium an. Dabei werde davon ausgegangen, dass auch andere Waldbesitzende dafür als Anbieter am Markt auftreten würden.