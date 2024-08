Oud (ausgesprochen "Ud") auch in der Parfumbranche aufgrund seines Preises als "flüssiges Gold" bezeichnet, ist das Harz des Adlerholzbaumes der überwiegend in Südostasien, Indochina, Indien und Bangladesch verbreitet ist. Der langanhaltende Duft soll an "1001 Nacht" erinnern.