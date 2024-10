Offenbach (dpa/lhe) - Zwischen Nebel, Wolken und blauem Himmel schwankt das Wetter in Hessen bis in die neue Woche hinein. Zwar kann es stellenweise heute noch längere Zeit neblig-trüb bleiben, wird dafür danach aber oft heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu bleibe es mild bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Ähnlich sieht es am Sonntag im Süden Hessens aus: Der Tag startet laut DWD ebenfalls oft mit Nebel, der dann aber Platz für Auflockerungen macht. Im Norden hingegen könne es unter einem stark bewölkten Himmel Sprühregen geben. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 15 bis 17 Grad.

Ebenfalls mild und weitgehend trocken startet die neue Woche: Am Montag und am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen laut Vorhersage zwischen 14 und 17 Grad und sobald sich der Nebel aufgelöst hat, soll es an beiden Tagen heiter bis wolkig werden. Im Norden mischen sich am Dienstag demnach aber zeitweise auch dichtere Wolken dazu.