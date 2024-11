Mainz (dpa/lrs) - Ein Hinweis auf familiäre Streitigkeiten hat am Nachmittag einen Polizeieinsatz in der Mainzer Altstadt ausgelöst. Wegen der unklaren Lage sei auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei angefordert worden. Die Umgebung des Einsatzortes wurde zudem vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Letztlich seien in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zwei Personen angetroffen worden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, eine Gefahr für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei mit. Die Sperrung sei wieder aufgehoben worden, sagte ein Sprecher. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls ermittelt die Polizei.

