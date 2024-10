St. Georgen im Schwarzwald (dpa/lsw) - Ein Vater hat in einer Schule in St. Georgen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Lehrer geschlagen und später mit einem Klappmesser das Schulgebäude betreten. Zuvor wollte der 46-Jährige mit seinem Sohn eine Bescheinigung im Sekretariat abholen, teilte die Polizei mit. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Vater von Lehrern des Gebäudes verwiesen wurde.

Vor der Schule schlug der Mann daraufhin einen 39-jährigen Lehrer. Anschließend kehrte er mit einem Klappmesser in drohender Haltung zurück ins Gebäude, griff jedoch niemanden direkt an, hieß es. Der Mann verließ die Schule schließlich freiwillig und wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.