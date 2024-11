Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf dem Römerberg wird heute (ab 9.30 Uhr) der Frankfurter Weihnachtsbaum aufgestellt. Der Baum kommt in diesem Jahr aus dem Spessart, Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt, Thomas Feda, nehmen den Baum in Empfang.

Dann wird auch das Geheimnis seines Namens gelüftet. Baumpatin ist in diesem Jahr die Berufsfeuerwehr Frankfurt. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften in diesem Jahr über den Namen des Weihnachtsbaumes abstimmen - Katrin Sgroi und Sven Dunkel von der Feuerwehr werden den Namen bekanntgeben. In den vergangenen drei Jahren hießen die Weihnachtsbäume in Frankfurt "Sonny", "Manni" und "Gretel".

Nach der Ankunft der Fichte müssen zunächst die Verschnürungen gelöst werden. Dann stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr den Baum auf dem Römerberg auf. Bis er fest in seiner Halterung steht, werde es wohl drei Stunden dauern, hieß es von der Stadt.