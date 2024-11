Freinsheim (dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump ist in die Heimatregion seiner deutschen Vorfahren zurückgekehrt - als Donauwelle. In der Bäckerei Trump im pfälzischen Freinsheim zieren das Konterfei des 78-Jährigen und die US-Fahne eine süße Schnitte. Der Kuchen sei keine politische Botschaft, sagte Bäckerin Ursula Trump der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe gedacht, ich habe denselben Namen. Warum soll ich da nicht was machen?" Ihr gestorbener Mann Harald sei mit dem Politiker entfernt verwandt gewesen.

Aus Freinsheims Nachbarort Kallstadt war Donald Trumps Großvater Friedrich 1885 in die USA ausgewandert. Ursula Trump will die Donauwellen für 3,50 Euro das Stück "circa drei, vier Wochen" lang verkaufen. "Es waren jetzt schon sehr viele Bestellungen und Anfragen." Sie hatte den Kuchen bereits zum ersten Einzug von Trump ins Weiße Haus 2017 angeboten.

Mit Spannung wird in der Pfalz erwartet, ob Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit Deutschland - und eventuell die Heimatregion seiner Vorfahren - offiziell besucht. Zweimal war der Republikaner seinen deutschen Wurzeln ganz nahe. Auf dem Heimflug aus dem Irak (2018) und aus Afghanistan (2019) legte der damalige US-Präsident einen Tankstopp auf dem US-Stützpunkt Ramstein ein. Von dort sind es zur Bäckerei Trump etwa 60 Kilometer.