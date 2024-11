Mannheim (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger ist in Mannheim von vier unbekannten Männern attackiert und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielt am Mittwochabend ein Auto neben dem 33-Jährigen an, aus dem vier Männer ausstiegen. Sie gingen demnach mit Baseballschläger und Holzlatten auf den Mann los und verletzten ihn an Kopf, Arm und Bein. Die Täter fuhren anschließend mit dem Auto davon. Ein Zeuge hatte den Vorfall gesehen und die Polizei verständigt. Die Beamten ermitteln zu den Hintergründen und suchen Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241114-930-288611/1