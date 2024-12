Bellheim (dpa/lrs) - Eine Frau ist am Bahnhof in Bellheim (Landkreis Germersheim) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um ein Unglück, wie die Polizei mitteilte. Die 56-Jährige wollte demnach am Morgen offenbar einen Zug erreichen und überquerte den geschlossenen Bahnübergang. Dabei erfasste sie laut Polizei der Zug. Als die Rettungskräfte ankamen, sei die Frau bereits tot gewesen.

© dpa-infocom, dpa:241212-930-315918/1