Seewald (dpa/lsw) - In einer Schreinerei in Seewald (Kreis Freudenstadt) ist ein Brand ausgebrochen - und hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Das Gebäude habe in der Nacht in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Etwa 66 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch der Bürgermeister sowie die Polizei waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur bislang unklaren Brandursache.

