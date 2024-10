Die RNZ verlost fünfmal zwei Tickets für die "Schlagernacht 3.0" am Samstag, 25. Oktober, in der Walldürner Nibelungenhalle. Wer mitmachen will, schickt eine E-Mail mit Name und Wohnort an janek.mayer@rnz.de (bis 24. Oktober, 14 Uhr). Das Los entscheidet. adb