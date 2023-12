> Wir verlosen 5 Tickets für eine Familie zur Vorstellung am Donnerstag, 21. Dezember, um 18 Uhr. Inclusive einem Treffen mit Magier Maxim Maurice und jede Menge Popcorn während der Show. Wer gewinnen will schreibt bitte eine Mail mit dem Stichwort "Magie" an: aktion@rnz.de. Bitte notieren Sie Ihre Telefonnummer, damit wir Sie erreichen.