Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost drei Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert "Weihnachten in den Bergen" am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr in der Walldürner Basilika. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bis Montag, 8. Dezember, eine E-Mail mit dem Stichwort "Klingende Weihnacht" an red-buchen@rnz.de.