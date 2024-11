Bad Schussenried (dpa) - Bei einem Unfall im Chemieunterricht einer Schule in Bad Schussenried (Landkreis Biberach) ist ein Schüler schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es am Mittwoch im Rahmen eines Experiments zu einer Verpuffung gekommen und eine Stichflamme entstanden sein, wie die Polizei mitteilte. Dadurch erlitt der 13 Jahre alter Schüler schwerere Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schüler in eine Spezialklinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

