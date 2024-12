Dernbach (dpa/lrs) - Zwei Teenager sind bei einem Autounfall auf der Landstraße L266 in Höhe von Dernbach (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin kamen am Mittwochabend mit ihrem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden durch die Wucht des Aufpralls im Auto eingeklemmt. Das Fahrzeug wurde den Angaben nach stark verformt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Jugendlichen befreien. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle blieb aufgrund der Rettungs- und Ermittlungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.